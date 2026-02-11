Buscan a responsables de violación grupal ordenada por el narcotráfico en Río de Janeiro

Según el comunicado de las fuerzas de seguridad, los acusados de violar a la joven son seis adultos, incluyendo a una mujer que habría sujetado a la víctima durante el ataque, y un adolescente.

De los sospechosos, uno ya fue detenido la semana pasada y otro fue asesinado por criminales de la zona, hecho que ya investiga la Comisaría de Homicidios.

De acuerdo a las investigaciones, la víctima frecuentaba la comunidad de Trio do Ouro, controlada por el grupo criminal Terceiro Comando Puro, para visitar a familiares, cuando los delincuentes la habrían confundido con la novia de un miembro de la banda rival, el Comando Vermelho.

Debido a este error, la joven fue sometida a un tribunal del tráfico que la sentenció a ser violada por el grupo, y la adolescente fue liberada únicamente cuando uno de los atacantes se percató del malentendido.

La menor, cuya identidad no fue divulgada, sufrió lesiones físicas que requirieron atención médica inmediata, momento en el cual la Policía Civil fue notificada e inició las diligencias.

Según medios brasileños, la joven, de 13 años, aún permanece internada en un hospital de la zona.

Hasta el momento, la Justicia ha expedido cinco órdenes de arresto para los adultos involucrados, incluyendo al que ya está en prisión, y una orden de búsqueda y captura para el menor de edad.

El tribunal del tráfico es una forma de justicia paralela e ilegal impuesta por las bandas criminales que controlan las favelas y periferias en Brasil, en el que los líderes del narcotráfico actúan como jueces e imponen sanciones contra residentes o rivales que, según su criterio, han roto las reglas de la comunidad o perjudicado sus intereses.

Las penas incluyen castigos físicos extremadamente violentos, expulsiones del barrio, torturas o ejecuciones sumarias.