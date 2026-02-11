CBP acuerda no interrogar sobre su trabajo a periodistas que cubren la frontera de EEUU

La CBP acordó establecer las directrices para resolver una demanda que impugnó el acoso e interrogatorio ilegal de cinco fotoperiodistas en la frontera entre Estados Unidos y México en 2018 y 2019.

Los periodistas alegaron que fueron objeto de una inspección secundaria, detención e interrogatorio por parte de agentes de CBP en la frontera entre Estados Unidos y México debido a sus reportajes sobre inmigración.

Los demandantes- Bing Guan, Go Nakamura, Mark Abramson, Kitra Cahana y Ariana Drehsler- son fotoperiodistas profesionales con ciudadanía estadounidense que, entre noviembre de 2018 y enero de 2019, viajaron a México para documentar a las personas que viajaban en caravana desde Centroamérica.

Tras informar sobre las condiciones en la frontera, estos cinco fotoperiodistas fueron detenidos e interrogados por agentes de CBP, que les solicitaron información sobre sus fuentes y reportajes.

Una investigación posterior de NBC reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había participado en una amplia recopilación de inteligencia dirigida a activistas, abogados y periodistas, incluidos los cinco demandantes.

Aunque el Ejecutivo estadounidense buscó desestimar el caso, un tribunal federal permitió continuar con el caso al considerar que los demandantes demostraron que sus derechos amparados por la Primera Enmienda fueron violados.

El acuerdo representa una victoria para los periodistas y su derecho de informar sin el escrutinio de funcionarios gubernamentales, dijo Guan en un comunicado.

“Es evidente que las acciones del gobierno buscaban infundir miedo en periodistas como yo, intimidarnos para que dejáramos de informar sobre lo que sucede en el terreno”, advirtió el demandante.

Como parte del acuerdo, CBP también debe tomar medidas para garantizar que los reportajes previos de los periodistas en la frontera entre Estados Unidos y México no sirvan de base para futuros interrogatorios fronterizos.

El acuerdo también incluye una cantidad para cubrir los costos y los honorarios de los abogados.