China dice ver en la UE a un "socio" en un momento de "turbulencias" globales

"China ve a la UE como una oportunidad y no como una amenaza. Como un socio y no como un adversario", dijo Wang a la prensa en una declaración sin preguntas junto a Szijjártó.

En este aspecto, el líder de la diplomacia china opinó que el desarrollo "saludable" de las relaciones entre su país y la UE es algo que "beneficia a los intereses de los ciudadanos de ambas partes".

En un marco más amplio, Wang subrayó que el mundo "está experimentando grandes cambios", algo que va acompañado de "mucha turbulencia".

"Si seguimos así, no habrá salida", advirtió Wang, al defender un orden mundial "multipolar" y recordar que Xi Jinping propuso en 2025 la Iniciativa de Gobernanza Global para impulsar la cooperación.

El ministro agradeció a Hungría que apoye profundizar las relaciones entre China y la UE, así como el principio de 'una sola China', que no reconoce a Taiwán como país soberano.

Szijjártó, por su parte, destacó la importancia cada vez más creciente de las inversiones chinas en el país.

"Vivimos en tiempos especiales. Se está desarrollando un nuevo orden mundial en el que China juega un papel importante", opinó el ministro húngaro.

Szijjártó también saludó "la continuidad del diálogo entre Estados Unidos y China".

El gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán es un cercano aliado de Donald Trump, al tiempo que hace más de diez años anunció una 'apertura hacia el este' con la que busca mejorar relaciones con Pekín y otros países de Asia.