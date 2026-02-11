China ratifica su respaldo a Cuba sin precisar el alcance de la asistencia a la isla

El portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín "apoya firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía y su seguridad nacionales" y que se "opone resueltamente a acciones y comportamientos inhumanos que priven al pueblo cubano de su derecho a la subsistencia y al desarrollo".

El vocero añadió que China "brindará apoyo y asistencia a Cuba dentro de sus capacidades".

Preguntado por la posibilidad de ayudas concretas, incluidas suministros de combustible o respaldo financiero, Lin evitó detallar medidas y señaló que el contenido específico de cualquier cooperación debe ser consultado con "las autoridades competentes" y abordado "a través de canales bilaterales" entre ambos gobiernos.

Las declaraciones se producen en un contexto de apagones generalizados en la isla, derivados de las dificultades del sistema eléctrico, y en medio de los llamamientos reiterados de Pekín contra las sanciones estadounidenses.

China ha instado públicamente a Washington a que "ponga fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de medidas coercitivas contra Cuba".

En las últimas semanas, el Gobierno chino ha anunciado envíos de ayuda alimentaria, incluido un cargamento de 90.000 toneladas de arroz, así como una línea de "asistencia financiera emergente" por valor de 80 millones de dólares.

En 2024, Pekín ya había concedido a la isla una ayuda adicional de 100 millones de dólares.

El respaldo fue reiterado también a nivel diplomático en encuentros recientes de alto nivel. El ministro de Exteriores, Wang Yi, expresó en Pekín su oposición a la "interferencia de fuerzas externas" en una reunión con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, y aseguró que China seguirá ofreciendo apoyo "dentro de sus capacidades".

La visita de Rodríguez a la capital china formó parte de una gira destinada a recabar apoyo entre aliados tradicionales de La Habana, en un contexto de dificultades económicas y energéticas agravadas por las sanciones de Estados Unidos.