Comienza el debate de la reforma laboral en el Senado argentino en medio de protestas

Este debate significa el primer reto legislativo del oficialismo este 2026 y se espera que esta jornada se extienda hasta probablemente la medianoche, tras semanas de negociaciones con los bloques aliados en el Congreso.

Mientras comenzaba la sesión legislativa en Buenos Aires, la mayor central obrera argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), y otros sindicatos se preparan para movilizarse en rechazo de la iniciativa.

Según lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, la iniciativa se votará en general primero, para después someterla a 26 votaciones particulares, correspondientes a cada uno de los títulos del proyecto de ley, por lo que se prevé una jornada larga.

El proyecto llegó a la Cámara Alta tras numerosas modificaciones acordadas por el Gobierno de Milei con los gobernadores provinciales, cuyos representantes parlamentarios deberán expresarse a favor o en contra de la medida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El tango se baila de a dos. Y esta Ley de Modernización Laboral es fruto de acuerdos para hacer a la Argentina grande otra vez. Es la primera reforma en más de 50 años", escribió la senadora y referente del oficialismo Patricia Bullrich en su cuenta de la red social X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los puntos centrales del proyecto figura la creación de un Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones por despido, reduce la base de cálculo de las mismas, introduce cambios en la remuneración de las horas extras y establece limitaciones al derecho a huelga.

La normativa laboral vigente en Argentina tiene su origen en 1974 y cada intento de reforma ha encontrado durante las últimas décadas una fuerte resistencia social.

Las protestas ya comenzaron en otros puntos del país, como la ciudad de Córdoba y otras localidades.

El Gobierno de Milei anticipó que aplicará el protocolo antipiquetes y desplegará fuerzas federales para evitar el corte de las calles, lo que hace entrever que puede haber disturbios.