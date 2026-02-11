Diez películas iberoamericanas y doce españolas competirán en el 29 Festival de Málaga

A concurso estarán las producciones iberoamericanas 'Ángeles', de Paula Markovitch (México-Argentina); 'El guardián', de Nuria Ibáñez (México-España); 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso (México); 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato (Chile-Argentina-Italia); 'Juana', de Daniel Giménez Cacho (México), y 'La hija Cóndor', de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia-Perú-Uruguay).

Completan la presencia iberoamericana en competición 'Mil pedazos', de Sergio Castro-San Martín (Chile-Argentina-España); 'Neurótica anónima', de Jorge Perugorría Rodríguez (Cuba), y las ya anunciadas 'El corazón del lobo', de Francisco J. Lombardi (Perú), y 'La mujer de la fila', de Benjamín Ávila (Argentina-España).

Por la parte española concurren las cintas 'Corredora', de Laura García Alonso; 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'La buena hija', de Julia de Paz; 'Lapönia', de David Serrano; 'Mala bèstia', de Bárbara Farré; 'Mi querida señorita', de Fernando González Molina; 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz, 'Pizza Movies', de Carlo Padial, y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.

Los largometrajes españoles anunciados este miércoles por el director del Festival, Juan Antonio Vigar, se suman a los ya avanzados por el certamen: 'Calle Málaga', de Maryam Touzani; 'Altas Capacidades', de Víctor García León; y 'Después de Kim', de Ángeles González-Sinde.

Fuera de concurso se presentarán dos largometrajes iberoamericanos: 'Bye bye paraíso', de Kim Elizondo Navarro (Costa Rica-Colombia-Uruguay), y 'La casaca de Dios', de Fernan Miras (Argentina-EE.UU.).

La sección oficial fuera de concurso incluye asimismo las españolas '9 lunas', de Patricia Ortega; 'A una isla de ti', de Alexis Morante'; 'Andy', de Román Parrado; 'Auri', de Violeta Salama; 'Cada día nace un listo', de Arantxa Echevarria; 'Casi todo bien', de Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet; 'Día de caza', de Pedro Aguilera; 'Dos días', de Gonzaga Manso; 'Femení Singular', de Xavi Puebla, y 'Hora y veinte', de Marc Romero.

También estarán fuera de competición las películas españolas 'Hugo 24', de Luc Knowles; 'La familia Benetón +2', de Joaquín Mazón; 'Los justos', de Jorge A. Lara y Fernando Pérez; 'Mallorca confidencial', de David Ilundain; 'Solos', de Guillermo Ríos; 'Todos los colores', de Beatriz de Silva; 'Un altre home', de David Moragas; 'Un hijo', de Nacho la Casa, y 'Viaje al país de los blancos', de Dani Sancho.

Vigar afirmó este miércoles en la presentación que el festival cumple así un año más su "objetivo" de ofrecer "una imagen real del sector audiovisual iberoamericano" con una programación "diversa, amplia, equilibrada y atractiva para el público".

En el capítulo de homenajes, el certamen ya anunció que el Premio Málaga será para Rossy de Palma; el Premio Ricardo Franco, para la directora de producción Manuela Ocón Aburto; el Premio Málaga Talent, para la directora española Alauda Ruiz de Azúa, y el Premio Retrospectiva, para el director peruano Francisco Lombardi.

A ellos se suman la Biznaga Ciudad del Paraíso, para la actriz española Victoria Vera, y Biznagas de Honor para la uruguaya Natalia Oreiro; el fallecido director argentino Fabián Bielinsky en el 25 aniversario de su película '9 reinas'; los directores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, y el actor español Saturnino García.

La 'Película de Oro' será 'El desencanto', dirigida en 1976 por Jaime Chávarri, con lo que se conmemoran los cincuenta años de su estreno, en un homenaje compartido con el Festival de San Sebastián, que recordará este largometraje en su sección Klasikoak.