Dos fábricas de coches abandonadas por Toyota y Volkswagen volverán a producir en Rusia

"Este año planeamos volver a poner en marcha las dos fábricas restantes: la antigua planta de Toyota en San Petersburgo y la antigua planta de Volkswagen en Nizhni Nóvgorod", declaró el ministro ante la Duma o cámara baja del Parlamento ruso.

Rusia reanudó la producción en casi todas las plantas de automóviles abandonadas por empresas extranjeras, y en 2025 los volúmenes de producción de éstas aumentaron en un tercio, alcanzando los 368.000 vehículos, según Alijánov.

Además, adelantó que el Ministerio ha propuesto mecanismos adicionales para proteger las inversiones de las empresas rusas ante la posible retirada del mercado nacional de fabricantes extranjeros de automóviles.

Alijánov aprovechó para celebrar lo que calificó como tendencias positivas de la industria.

"Entre ellas, me gustaría destacar el aumento de la participación de los automóviles de fabricación rusa en el mercado nacional, del 45 % al 56 % de las ventas", enfatizó.

Las autoridades rusas trataron de promover la fabricación nacional ante la marcha de fabricantes extranjeros del país tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y la imposición de las consecuentes sanciones económicas por parte de Occidente.

Sin embargo, el mercado ruso fue inundado por la oferta china, que acaparó la mayor parte del mercado.

Después, el Gobierno impuso una serie de medidas para motivar la localización de la producción, lo que junto con el temor ante sanciones occidentales obligó a las marcas chinas a fabricar en Rusia bajo otro nombre, algo que las autoridades rusas presentan como producción nacional.

En comparación con 2024, Rusia duplicó en 2025 la proporción de coches chinos ensamblados y vendidos en el país, hasta alcanzar el 43 % en noviembre, según Gazmprombank Autoleasing, quien especulaba que en diciembre la proporción llegaría al 50 %.

La marca líder en ventas fue Haval, con 36.100 coches vendidos en Rusia, de los cuales fueron ensamblados en el país 24.200 (93 %).

Según Avtostat, las marcas chinas representaron casi la mitad de las ventas de turismos en octubre y, en total, el mercado alcanzó las 165.700 unidades vendidas ese mismo mes, aunque en diciembre se observó una caída del 31 % intermensual en la venta de automóviles chinos.

Mientras tanto, el director ejecutivo del consorcio ruso Avtovaz (que fabrica los vehículos Lada), Maxim Sókolov, volvió a quejarse este miércoles por la competencia desleal de las marcas del gigante asiático, quienes venden mucho más barato que los verdaderos fabricantes rusos.

Se espera que los chinos localicen cada vez más su producción bajo otras marcas, como ya ocurre con Tenet (filial de la china Chery) y Belgee (Geely), según publicó el diario Kommersant.

Ante las recientes subidas de impuestos, las ventas de coches nuevos cayeron un 11 % en el país en comparación con el mismo período del año anterior, hasta las 91.400 unidades.

A finales de enero se incendió la fábrica de coches de Volkswagen en Kaluga, operada por Chery tras la venta de sus activos en Rusia de la empresa alemana, compañía que ocupó el primer puesto de la clasificación de Forbes de las mayores empresas extranjeras en Rusia en 2022.

Toyota, mientras tanto, cerró su fábrica en San Petersburgo en septiembre de 2022.

El año pasado, la antigua fábrica de BMW en Kaliningrado produjo ilegalmente más de un centenar de automóviles con las piezas que había dejado la compañía alemana después de abandonar el mercado ruso.

Los responsables de la planta no quisieron comentar los hechos, y BMW, por su parte, declaró que no se responsabilizaría de los coches montados "en instalaciones ajenas a la red de producción", por no cumplir con los estándares de calidad y ser un potencial peligro para la vida.