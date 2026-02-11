Dos personas muertas deja un ataque sicarial en Bogotá

Las víctimas son dos hombres que fueron interceptados y atacados a tiros por un sujeto que se movilizaba en motocicleta, quien huyó del lugar tras el atentado.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que las dos víctimas del tiroteo fallecieron minutos después del ataque por la gravedad de las heridas.

Aunque inicialmente los reportes se referían al caso como un presunto robo, la Policía confirmó que la primera hipótesis del hecho es que se trató de un intento de asesinato y que iba directamente contra uno de los hombres tiroteados, mientras que su escolta también recibió varios impactos de bala en el ataque.

En esta misma zona de la ciudad se había registrado otro ataque sicarial en julio de 2023 cuando un hombre que salía de la misma sede deportiva recibió múltiples disparos frente a las personas que transitaban por el sector.

Hasta ahora, las autoridades de la capital colombiana no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido ni han entregado detalles sobre las posibles causas del ataque.