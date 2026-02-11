Drones ucranianos atacan la refinería de Lukoil en la región rusa de Volgogrado

"Según el análisis de fotos de testigos hecho por Astra, fue alcanzado y comenzó a arder la refinería Lukoil-Vologadneftererabotka en el distrito Krasnoarmeiski de Volgogrado", señaló el canal, donde mostró las imágenes citadas y gráficas explicativas con mapas.

Astra señaló que este sería el noveno ataque ucraniano contra esta instalación desde febrero de 2024.

Aunque esta información no fue confirmada por el gobernador local, Andréi Bocharov, este reconoció en su canal de Telegram que a lo largo de la noche "las defensas antiaéreas de Rusia repelen un masivo ataque terrorista de drones contra instalaciones energéticas e infraestructura civil".

Bocharov señaló que durante el ataque resultaron dañadas varios apartamentos, una guardería y una fábrica en el sur de la ciudad, sin que hubiera víctimas humanas.

La región de Rostov también fue víctima esta noche de otro masivo ataque, indicó en Telegram el gobernador local, Yuri Slusar, al señalar que las fuerzas rusas repelieron el ataque ucraniano en 12 ciudades y localidades.

El Ministerio de Defensa ruso informó a su vez que en el transcurso de la pasada noche fueron "interceptados y destruidos" 108 drones ucranianos de largo alcance, casi la mitad de ellos (49), sobre Volgogrado, y otros 29 en Rostov.

Los restantes ataques afectaron a otras once regiones rusas y los mares Negro y Azov, según el mando castrense ruso.

Se trata de un ataque intenso en comparación con el de la víspera, el menor de los últimos tiempos, en el que las defensas antiaéreas solo neutralizaron 6 drones.