Egipto nombra un nuevo ministro de Defensa en el contexto de mayores tensiones regionales

En un comunicado, la Presidencia dio a conocer el nombre del nuevo responsable de las Fuerzas Armadas egipcias y también ministro de la cartera de Producción Militar, en el marco de la nueva remodelación gubernamental aprobada ayer.

Sin embargo, el nombre de Mansour no apareció ayer, ya que, además de la aprobación parlamentaria, su nombre tenía que ser aceptado por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas.

Mansour, que era el director de la Academia Militar egipcia, sustituye así al teniente general Abdelmaguid Saqr, que ha estado menos de dos años en el cargo.

La guerra en Gaza y su impacto en la frontera nororiental de Egipto, así como la inestabilidad regional en Sudán y Libia, y la protección del Canal de Suez son los principales desafíos a los que se enfrenta el nuevo titular de Defensa del país.

