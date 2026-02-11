El artista panameño Boza renueva contrato con Sony Music Centroamérica

Sony Music detalló en un comunicado que el panameño "renovó oficialmente su contrato discográfico (...) reafirmando una alianza estratégica que ha sido clave en su crecimiento artístico y en el desarrollo sostenido de su carrera a nivel global".

Este "nuevo capítulo" con Sony Music "marca el inicio de una nueva etapa creativa y estratégica, enfocada en el lanzamiento de nueva música, colaboraciones internacionales y una expansión aún más ambiciosa del 'afrobeats' en español, un movimiento del cual Boza se ha convertido en uno de sus principales exponentes".

Esa renovación también - señala Sony Music- "reafirma la confianza mutua y la visión a largo plazo de las dos partes, con el compromiso de seguir construyendo una carrera global basada en consistencia, autenticidad y una conexión genuina con las audiencias".

El cantante de éxitos como 'Hecha Pa’ Mi' u 'Orión', junto con la venezolana Elena Rose, acumula 13 millones de oyentes mensuales y más de 1.06 millones de seguidores en la plataforma Spotify mientras que YouTube suma más de 1.44 mil millones de visualizaciones y 1.31 millones de suscriptores, según la disquera.

En julio de 2025, Boza fue incluido en la lista 30 Under 30 de Forbes Centroamérica, una selección que reconoce a varias personas menores de 30 años de la región que impactan en distintas industrias.

También fue nominado a un Latin Grammy y a los Premios Tu Música Urbano y Premios Juventud, que se celebraron por primera vez en Panamá, tierra natal del artista, en septiembre pasado. La renovación de la alianza se da además previo a su próxima participación en Premio Lo Nuestro, donde compite en la categoría Afrobeats del Año por éxito 'San Blas'.