El Banco de Francia espera un alza de entre el 0,2 y 0,3 % del PIB en el primer trimestre

La encuesta mensual sobre coyuntura económica, basada en las respuestas de 8.500 empresas entre el 28 de enero y el 4 de febrero, muestra que el crecimiento francés se mantiene firme, aunque relativamente lento, según declaró a la prensa el economista jefe del banco central de Francia, Xavier Debrun.

Según los empresarios encuestados, la actividad económica se fortaleció en enero en tres sectores —industria, servicios de mercado y construcción— a un ritmo más rápido de lo previsto.

La actividad industrial superó su promedio a largo plazo por octavo mes consecutivo. Esto se observó especialmente en productos informáticos, electrónicos y ópticos, maquinaria y equipo, y otros productos industriales, donde la actividad estuvo impulsada por los sectores de defensa y aeroespacial, según el informe.

En febrero, los empresarios anticiparon un aumento sostenido de la actividad en la industria y un aumento más moderado en los servicios y la construcción.

El indicador de incertidumbre mensual del Banco de Francia continuó a la baja en los servicios y la construcción, pero se mantuvo en un nivel alto. Incluso aumentó muy ligeramente en la industria, debido al clima internacional y a las persistentes tensiones geopolíticas y comerciales.

La situación del flujo de caja continúa ligeramente por debajo de lo normal en el sector manufacturero, pero está mejorando en el sector servicios, aunque existe una heterogeneidad significativa entre sectores.

Las dificultades de fabricación en el sector manufacturero, si bien en general se mantienen estables, están aumentando en los sectores aeroespacial y de productos informáticos, electrónicos y ópticos.

Los precios de venta están aumentando moderadamente en los tres sectores principales.

Y, por último, las dificultades de contratación están aumentando hasta un 17 % en general y afectando al 23 % de las empresas del sector de la construcción.