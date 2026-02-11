El BID anuncia préstamo de 1.300 millones a El Salvador para apoyar vivienda y turismo

Goldfajn compartió unas fotografías donde se le ve reunido con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en la Casa Presidencial en San Salvador, y en su mensaje en la referida red social apuntó haber tenido una "muy buena reunión con el presidente @nayibbukele para seguir fortaleciendo la alianza entre El Salvador y el Grupo BID".

Señaló que conversaron "sobre los avances de El Salvador CRECE, un programa de apoyo al crecimiento de El Salvador, a través del BID y de BID Invest, en sectores como vivienda y turismo, entre otros, y el apoyo del Grupo BID de US$1.300 millones al país en 2026".

"Seguimos apoyando a El Salvador para consolidar el crecimiento, generar empleo y continuar a mejorar la vida de los salvadoreños", agregó el presidente del BID.

Ante el anuncio de Goldfajn, el presidente Bukele publicó en X: "$1,300 millones más para vivienda, turismo, salud y educación".

De acuerdo, con informaciones de la prensa local el BID otorgó a El Salvador "varios" préstamos en 2025 para financiar diversos proyectos enfocados en salud, infraestructura, tecnología y para apoyar la sostenibilidad macroeconómica y fiscal del país.

En marzo de 2025 se conoció que el BID aprobó un préstamo por 500 millones de dólares para El Salvador como apoyo presupuestario mientras impulsa medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según informó en su momento un comunicado la entidad multisectorial.