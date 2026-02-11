El campo español protesta contra el acuerdo UE-Mercosur y pide negociar con el Gobierno

Las organizaciones agrarias convocantes, Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), calcularon una participación de 8.000 personas en esta tractorada, que consideraron un "éxito", además de las previstas en otras ciudades.

"Nuestros políticos nos están engañando" sobre el acuerdo de libre comercio y la gestión de las políticas agrarias, dijo a los medios el coordinador de Unión de Uniones, Luis Cortés, quien pidió que la Administración española se siente a tratar estas cuestiones, que también plantearán a los partidos del Parlamento Europeo.

"Si no se reforma -el acuerdo-, nos tendréis en breve manifestándonos en Madrid", avisó. "No vamos a permitir que nos hipotequen los próximos 15 o 20 años", auguró.

También desconfió de las medidas de salvaguarda aprobadas por el Parlamento Europeo este martes para suspender o dificultar la entrada de productos latinoamericanos si se considera que pueden dañar de algún modo a los europeos. Según Cortés, otras que ya están en vigor no se cumplen, como en el caso del arroz.

Apuntó que los agricultores creen que los socialistas (en el Gobierno) y los conservadores españoles (Partido Popular) "les han traicionado porque no defienden sus intereses".

En términos similares, el presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, consideró "muy triste" que los políticos dejen "abandonados" a los profesionales del sector agropecuario.

El sector primario "corre el grave riesgo de desaparecer" y es "ahora o nunca" cuando debe protestar; por ello, "vamos a seguir en la calle si no nos hacen caso", alertó.

Los manifestantes entraron en la capital de España por los cuatro puntos cardinales en cinco columnas para dirigirse hasta las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde expresaron sus reivindicaciones.

Entre ellas, denuncian que el campo "se muere" por el incremento de costes, los precios bajos y las inclemencias atmosféricas, como las sucesivas borrascas que han inundado cultivos entre enero y febrero.

Además, el acuerdo entre la UE y el Mercosur supone una competencia desigual para los agricultores europeos, aseguran, y reprochan la bajada del monto previsto para dotar la PAC a partir de 2028.

Más en concreto, advierten de que los artículos del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) que se exporten a Europa no tendrían que cumplir los mismos requisitos de producción que los europeos.

Desde principios de año se mantienen las movilizaciones del campo español. El 29 de enero, más de 25.000 agricultores y ganaderos se manifestaron con 15.000 tractores en la mayoría de las regiones por los mismos motivos.

Entonces estuvieron convocados por las organizaciones sectoriales mayoritarias: Asaja, COAG y UPA.

La UE y el Mercosur firmaron el acuerdo de libre comercio en Asunción el pasado 17 de enero, tras 26 años de negociaciones.

No obstante, el 21 de enero el Parlamento Europeo decidió remitirlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que revise si es compatible con los tratados comunitarios, lo cual paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen.