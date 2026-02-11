El campo europeo pide a los líderes de la UE "poner en el centro" la agricultura

En un comunicado conjunto publicado hoy, en la víspera de la cumbre, las asociaciones de agricultores y cooperativas a nivel europeo, Copa-Cogeca, reivindicaron el "potencial" del campo europeo para contribuir a los objetivos estratégicos de la UE, que abarcan desde la competitividad económica hasta la seguridad.

"En un mundo marcado por la inestabilidad geopolítica, los conflictos y la incertidumbre, los agricultores y todos los actores de la cadena de valor siguen siendo una fuerza estabilizadora y un activo estratégico para la seguridad alimentaria, la resiliencia, la sostenibilidad, la cultura y la paz", subrayaron las organizaciones de productores.

Por ello, consideraron que si la Unión Europea quiere fortalecer su independencia y seguridad estratégicas, deberán hacerlo "invirtiendo en su sector agrícola y alimentario".

"Esto significa asegurar la productividad agrícola y un suministro fiable en todas las regiones de la UE, garantizar que los alimentos sigan siendo asequibles para los consumidores, preservar la diversidad de la producción, asegurar el relevo generacional, mantener los más altos estándares de calidad y seguridad, y contribuir al crecimiento y la preparación general de Europa", aseguraron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para alcanzar los objetivos de competitividad, los agricultores ven clave que la Comisión Europea avance, "como ya lo está haciendo", en la reducción de las cargas administrativas, la simplificación de los procedimientos y la modernización de la legislación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los agricultores incidieron en que una "regulación inteligente y racionalizada" permitirá que las empresas europeas puedan competir en los mercados mundiales y se garantice el buen funcionamiento del Mercado Único.

"Instamos a los líderes de la UE a que escuchen la voz de la cadena agroalimentaria y adopten medidas concretas con políticas e inversiones necesarias para asegurar el futuro, la resiliencia y la competitividad de todo el sector", zanjaron.