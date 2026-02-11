El Fringe Festival anuncia 351 espectáculos con foco en salud mental y la sátira política

La programación inicial confirma varias tendencias globales: un fuerte peso de obras sobre salud mental, neurodivergencia, identidad de género e inmigración, así como una ola de sátira política.

Entre los estrenos, destaca ‘SAND’, un montaje de circo-teatro sobre el impacto del alzhéimer, y ‘Box [M]’, centrado en la experiencia de crecer como persona trans en una familia inmigrante asiática en EE.UU.

También figura ‘Unmasked’, un espectáculo de magia autobiográfica sobre vivir con autismo y TDAH.

La presencia española vuelve a estar asegurada gracias al guitarrista Daniel Martínez, que ofrecerá dos producciones: ‘Flamenco Fringe’, con bailaores y músicos españoles, y un recital inspirado en su nuevo álbum.

En el apartado musical, se anuncian también espectáculos dedicados a géneros con amplia audiencia internacional, desde el góspel estadounidense ‘(I Am a Pilgrim)’ hasta el blues y la música clásica.

El humor, columna vertebral del Fringe, llega con una nueva ola de comediantes británicos e internacionales que abordan temas como la presión tecnológica en ‘Golden Child’, la diversidad LGTBI en ‘Sounds Queer to Me’ y el absurdo político global en montajes satíricos como ‘A Little Bit of History Re-Putin’.

El director ejecutivo del Fringe, Tony Lankester, animó a los espectadores a empezar a planificar su visita: “El primer anuncio del programa es un momento muy emocionante en el calendario del Fringe, especialmente al final de un frío y oscuro invierno escocés. ¡Es una alegría recordar que tenemos este increíble festival por delante!”

Nuevas tandas de espectáculos se anunciarán el 1 de abril y el 6 de mayo, mientras que el programa oficial completo se publicará el 4 de junio.