El Kremlin asegura que los proyectos nucleares rusos son mejores que los estadounidenses

"En cuanto a la cooperación entre Armenia y EE.UU. en energía nuclear, existen allí (en Armenia) antiguas instalaciones soviéticas, que, por supuesto, son de diseño soviético y ruso", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que Rusia "sin duda, posee mayor experiencia y competitividad": "En otras palabras, Rusia es capaz de ofrecer una mejor calidad durante muchos años a un coste menor", dijo.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, firmaron este lunes en Armenia un acuerdo de cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear.

Pashinián agradeció a Estados Unidos el "constante apoyo" en materia de seguridad nuclear y manifestó la disposición de cooperación en "áreas de vital importancia para ambos países".

En el territorio de Armenia se encuentra la central nuclear de Metsamor, la única del país y de la región del Cáucaso Sur.

Vance visitó esta semana Armenia y Azerbaiyán para inspeccionar la implementación del preacuerdo de paz firmado en agosto de 2025 entre Ereván y Bakú bajo la supervisión del presidente estadounidense, Donald Trump, y dar un impulso a las relaciones con ambas repúblicas caucásicas.