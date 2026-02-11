El nacionalista Albin Kurti logra un tercer mandato al frente del Gobierno de Kosovo

En la votación, el Gobierno de Kurti obtuvo el respaldo de 66 de los 120 diputados del Parlamento, con el apoyo de las minorías no serbias de Kosovo, antigua provincia de Serbia que proclamó su independencia de forma unilateral en 2008.

Un total de 49 parlamentarios votaron en contra y no hubo abstenciones.

En los comicios de diciembre, 'Autodeterminación' superó el 51 % de los votos y logró 57 escaños.

El nuevo Ejecutivo contará con 19 ministros, entre ellos Glauk Konjufca como titular de Exteriores y Ejup Maqedonci como ministro de Defensa.

Horas antes, por la tarde, quedó formalmente constituido el Parlamento y fue elegida como presidenta de la cámara Albulena Haxhiu, también de 'Autodeterminación', junto a cinco vicepresidentes, incluido uno de la Lista Serbia, el mayor partido de la minoría serbia.

Kurti, de 50 años, ya fue brevemente primer ministro en 2020 y volvió al cargo en 2021 hasta agotar la legislatura a principios de 2025.

Kosovo vivió el año pasado una crisis política tras las elecciones parlamentarias de febrero de 2025, cuando 'Autodeterminación' también venció pero no logró los apoyos necesarios para gobernar en solitario ni el respaldo de ningún socio parlamentario.

En su discurso ante la Cámara después de ser elegido primer ministro, Kurti subrayó el proceso de normalización de las relaciones con Serbia y prometió, según dijo, un diálogo constructivo pero firme.

"Tal y como hemos actuado durante los últimos cuatro años, la normalización consiste en regular las relaciones entre dos Estados, es decir, una relación bilateral externa, no una injerencia ni una implicación en los asuntos internos", afirmó.

Además, anunció que en los próximos cuatro años Kosovo invertirá 1.000 millones de euros en defensa, incluida la construcción de una fábrica de munición, el desarrollo de industria militar kosovar y la producción de drones de combate.

Durante su mandato, Kurti ha mantenido una postura firme frente a Serbia y ha impulsado medidas para reforzar la soberanía kosovar en el norte del país, donde se concentra la población serbia.

Entre esas acciones se incluyen la prohibición del uso del dinar serbio, el cierre de instituciones respaldadas por Belgrado y la exigencia de sustituir las matrículas serbias por las kosovares.

Estas decisiones, consideradas unilaterales por Bruselas y Washington, provocaron un deterioro de las relaciones con la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, que ven en su política una fuente de tensión regional.