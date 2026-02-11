El paro baja en enero al 4,3 % en EE.UU. con una creación al alza de 130.000 empleos

Esta creación de empleo supera a los alrededor de 55.000 puestos estimados por analistas para este periodo y al dato revisado de 48.000 del mes anterior, algo que podría ofrecer un margen a la Reserva Federal (Fed) para mantener estable los tipos de interés, contrario a la bajada que exige el presidente estadounidense, Donald Trump.

Este aumento, un dato publicado con retraso por el BLS debido al breve cierre parcial del Gobierno federal a inicios de este mes, se debe a ganancias en sectores como la salud, con 82.000 nuevos puestos, y la construcción, con 33.000.

En total, en enero el número de desempleados se situó en unos 7,4 millones, una disminución con respecto a los 7,5 millones registrados en el mes anterior.

Tanto el paro como el número de desempleados han aumentado frente a las cifras del mismo periodo de 2025, cuando la tasa de desempleo se situó en el 4 % y los desocupados sumaron 6,9 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las nuevas estimaciones dadas a conocer este miércoles muestran que la economía estadounidense creó tan solo 181.000 empleos en 2025, frente a la estimación anterior de 584.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los adolescentes (13,6 %) y los afroamericanos (7,2 %) se mantienen como los más afectados por el desempleo. Las tasas de desocupación entre los asiáticos (4,1 %) y las mujeres adultas (4 %), crecieron, mientras que entre los hispanos (4,7 %) decreció ligeramente.

Las ganancias en salud se deben principalmente al aumento en los servicios de atención médica ambulatoria (50.000), en los hospitales (18.000) y los centros de atención residencial y de enfermería (13.000).

En total, el crecimiento del empleo en la salud promedió 33.000 al mes en 2025, según el BLS.

El empleo en la asistencia social aumentó en 42.000 en enero, principalmente en los servicios individuales y familiares, con un alza de 38.000 puestos.

En enero pasado, el empleo federal continuó su decrecimiento, con una disminución de 34.000 puestos, en sintonía con los esfuerzos de Trump por reducir el tamaño de la Administración Central.

Desde que alcanzó su punto máximo en octubre de 2024, el empleo en el Gobierno federal estadounidense ha disminuido en 327.000 puestos, o un 10,9 %.

Durante el primer mes de 2026, el empleo mostró pocos cambios en otras industrias importantes como la minería y la extracción de petróleo y gas, la manufactura, el comercio mayorista y minorista, el transporte y almacenamiento, los servicios profesionales y empresariales, y el ocio y la hostelería entre otros servicios.

El índice de desempleo, junto a la inflación y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le sirven a la Fed para tomar decisiones en materia de política monetaria.