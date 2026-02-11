El peso cubano cae en el mercado informal hasta los 500 por dólar, un mínimo histórico

El indicador de referencia del mercado informal, el que publica diariamente el medio independiente El Toque, alcanzó esta marca tras un descenso del 15 % del valor relativo de la moneda cubana frente al billete verde en lo que va de año.

El asedio petrolero que ha establecido Washington sobre Cuba ha generado una intensa incertidumbre en la isla, que se encontraba ya en una profunda crisis económica desde hacía seis años con escasez de bienes básicos, elevada inflación, derrumbe de la producción y prolongados apagones diarios.

La depreciación del peso en el mercado informal viene produciéndose desde la fallida reforma monetaria de 2021, denominada 'Tarea Ordenamiento', que trató de acabar con la doble moneda en el país (antes también había un peso convertible en paridad con el dólar estadounidense).

Sin embargo, la caída de la moneda cubana se ha ahondado en los últimos meses, siempre según la tasa de referencia de El Toque, que es la empleada de manera general en la calle y por los economistas independientes.

Esa marcada depreciación coincide en el tiempo con el aumento de las presiones de EE.UU. en el mar Caribe, primero con Caracas -con un bloqueo naval que afectaba al flujo de petróleo venezolano a Cuba- y luego, directamente, con La Habana.

De forma paralela, y reconociendo implícitamente la evolución del tipo de cambio en el mercado informal, el Gobierno cubano y el Banco Central de Cuba (BCC) -sometido jerárquicamente al Ejecutivo- han ido tratando de adaptar las tasas oficiales en los últimos años.

2021 arrancó con un tipo de cambio oficial de 24 pesos por dólar estadounidense y en agosto de 2022 se dejó esa tasa sólo para las personas jurídicas y se estableció otra, de 120 pesos por billete verde, para personas físicas y las pequeñas y medianas empresas cubanas.

En diciembre de 2024, con un producto interno bruto (PIB) en franca recesión y una brecha cada vez mayor entre las tasas formales y las informales -lo que genera enormes distorsiones en la economía nacional- el BCC anunció un tercer tipo de cambio oficial para ciertos tenedores de divisa.

Este nuevo tipo de cambio, que es flotante y se fija en el BCC a diario, arrancó en 410 pesos cubanos por dólar estadounidense. Este miércoles esta tasa estaba en 455 unidades por billete verde, evidenciando una creciente brecha entre el mercado informal y este denominado tercer segmento.

El Toque ha sufrido sucesivas oleadas de presión por parte de las autoridades cubanas, desde la represión a sus periodistas en la isla -que en su mayoría han abandonado el país en los últimos años- a campañas mediáticas de desprestigio desde publicaciones oficiales.