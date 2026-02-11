El primer ministro canadiense cancela un viaje a Europa por la masacre en una escuela

Además de los fallecidos, el ataque dejó al menos 27 personas heridas, dos de ellas de extrema gravedad.

Conteniendo las lágrimas, Carney declaró este miércoles su pesar por el ataque en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, que es uno de los tiroteos más graves de la historia del país y el segundo con más víctimas mortales que ocurre en un centro de educación canadiense desde la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal en 1989.

"Es un día difícil para el país y especialmente para las familias, padres, abuelos, hermanas y hermanos que esta mañana se despertarán sin alguien querido", declaró.

El líder canadiense añadió que líderes de todo el mundo lo han llamado para expresar su solidaridad, como el rey del Reino Unido, y dirigiéndose a las familias de las víctimas afirmó: "El mundo está con ustedes".

Carney tenía planeado desplazarse a Múnich para participar en la Conferencia de Seguridad que se celebra en la ciudad alemana.

La Policía Montada de Canadá señaló en la noche del martes que a las 13:20 hora local (20:20 GMT) empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una remota localidad del interior de la provincia de Columbia Británica y con una población de unas 2.400 personas.

En su primer boletín de alerta, la Policía describió inicialmente al supuesto autor como "una mujer con un vestido y pelo castaño" aunque hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más información.

Los agentes hallaron en la escuela seis fallecidos además del cuerpo sin vida de la supuesta autora, que al parecer se quitó la vida. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital y otros dos fallecidos fueron localizados en el interior de una vivienda.

Se espera que las autoridades ofrezcan más información sobre las víctimas y la supuesta autora este miércoles.