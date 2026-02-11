El Vaticano estudia un viaje del papa León XIV a finales de marzo al Principado de Mónaco

El pasado 17 de enero, León XIV recibió en audiencia al príncipe Alberto II de Mónaco en el Vaticano y la reunión se centró en las buenas relaciones bilaterales existentes y la contribución de la Iglesia católica a la vida social del principado.

Posteriormente, el príncipe Alberto se reunió con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, con quienes abordó temas de interés común, como la protección del medio ambiente, la ayuda humanitaria y la defensa y promoción de la dignidad humana. También trataron asuntos de actualidad internacional, con especial referencia a la paz y la seguridad.

El pasado noviembre, el soberano monegasco decidió hacer uso de sus prerrogativas y bloquear una ley en marcha para legalizar el aborto en este pequeño país donde el 90 % de sus habitantes se declara católico.

El primer viaje de León XIV fuera de Italia fue a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque aún no están confirmados oficialmente por el Vaticano, el agustiniano León XIV prevé viajar a Argelia para visitar los lugares de San Agustín, pero también para impulsar el diálogo entre los mundos cristiano y musulmán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese viaje podría incluir otras escalas en África, entre ellas Guinea Ecuatorial, Camerún y Angola, destino confirmado por el Nuncio Apostólico Kryspin Witold Dubiel, quien explicó en una rueda de prensa a mediados de enero que León XIV ya había aceptado las invitaciones tanto de los obispos católicos de Angola como del presidente del país, João Lourenco.

También tiene previsto un viaje a España, probablemente en junio, y el arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, confirmó que existe un primer borrador del itinerario con la visita del pontífice a Madrid, Barcelona y ​​las islas Canarias.

Los obispos peruanos también confirmaron la disponibilidad del papa de viajar a su país, donde Robert Francis Prevost trabajó durante veinte años como misionero y después como obispo de Chiclayo, en noviembre o diciembre, y ese viaje podría incluir Argentina y Uruguay.