España defiende el acuerdo de UE-Mercosur frente a la "ley de la selva" de Trump

Sánchez destacó la importancia de esta alianza durante una comparecencia en el Congreso que coincide con una manifestación de agricultores y ganaderos en Madrid contra ese acuerdo, pues consideran que se permite una competencia desigual de los productos sudamericanos respecto de los europeos.

El gobernante español incidió en el que el primer reto de la UE es, además de profundizar en su mercado interior con la simplificación y armonización de las leyes, formalizar acuerdos con otras regiones del mundo frente a Estados Unidos, que está rompiendo unilateralmente las alianzas comerciales, en alusión al proteccionismo.

"Afortunadamente -resaltó-, hay muchos bloques regionales que quieren asociarse con la Unión Europea", y después de más de 25 años de negociaciones por parte de los distintos gobiernos, destacó, se ha conseguido firmar un acuerdo con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

En su opinión, es una "extraordinaria noticia" para Europa y, "sin duda también, para España", porque se está creando "un marco de predictibilidad, seguridad y respeto a un orden que desgraciadamente, de forma unilateral se está rompiendo por parte de otros".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aseguró que la alianza comercial ha estudiado "a fondo" los mecanismos que deben poner en marcha la UE para superar las dificultades e incertidumbres que pueda generar el acuerdo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En concreto, se dirigió a los agricultores y ganaderos para decir que los responsables políticos de Europa son "muy conscientes" de sus dudas y preocupaciones.

En este sentido, destacó que el Parlamento Europeo aprobó este mismo martes unas salvaguardas agrícolas que permitirán a la UE suspender o dificultar la entrada de productos latinoamericanos si se considera que pueden dañar de algún modo a los productores europeos, incluidos los españoles.

A ello añadió los mecanismos de compensación de apoyo financiero extraordinarios previstos por la Comisión Europea con la creación de una red de seguridad dotada "nada más y nada menos" que con 6.300 millones de euros, lo que "vendría a duplicar la actual reserva agrícola".

Sin embargo, el coordinador general de la organización agraria española Unión de Uniones, Luis Cortés, cuestionó este miércoles esas cláusulas de salvaguarda porque ya hay otras en vigor y que, a su juicio, no se cumplen, como en el caso del arroz.

Unos 2.500 agricultores con 367 tractores protestaron en el centro de la capital de España contra ese acuerdo comercial y el recorte de fondos de la Política Agrícola Común europea desde 2028.