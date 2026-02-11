Finalizan la restauración de una estatua del faraón Ramsés II tras unir sus dos mitades

El jefe del sector de Antigüedades Egipcias, Mohamed Abdelbadi, explicó en un comunicado que la estatua mide aproximadamente 6,7 metros de altura y pesa más de 40 toneladas.

Su reconstrucción fue completada después de que en febrero de 2024 el equipo localizara la parte superior del coloso y pudiera situarla sobre la parte inferior para restaurar la figura en su posición original.

La estatua, que representa al rey Ramsés II sentado, está hecha de piedra caliza y consta de cuatro partes principales: el cuerpo de la estatua, que se partió en dos, la base compuesta por tres enormes bloques de piedra y las bases inferiores sin decoración.

Abdelbadi señaló que la estatua es una de las dos únicas conocidas hasta la fecha en la parte norte del complejo del templo de Ramsés II en la zona de Hermópolis Magna.

El director de la misión, Basem Yihad, indicó que la misión realizó meticulosos estudios arqueológicos y técnicos para cotejar la parte superior descubierta con la parte inferior de la estatua, desenterrada en 1930.

El trabajo también incluyó el estudio de las piedras de base con las inscripciones. Además, la misión realizó una documentación digital completa, evaluó el estado de conservación, estudió las cargas y la naturaleza de la piedra, y abordó las pendientes de los cimientos de la estatua, que constan de cinco bloques de piedra.

Tras la aprobación del plan de restauración por parte del Comité Permanente de Antigüedades Egipcias, en septiembre de 2025 comenzaron los trabajos de restauración, que incluyeron el desmontaje de las partes afectadas por la inclinación, el refuerzo y la restauración de las piedras y su posterior reensamblaje en su posición original siguiendo los registros científicos.

Conocido como Ramsés el Grande, el tercer faraón de la dinastía XIX de Egipto, que gobernó el territorio hace más de 3.000 años, vivió alrededor de 90 años, y construyó muchos de los grandes monumentos del Antiguo Egipto.