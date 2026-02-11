Flávio Bolsonaro recorta siete puntos de distancia con Lula en un nuevo sondeo

El sondeo, elaborado por la firma Quaest, muestra a Lula como vencedor en todos los posibles escenarios de la primera vuelta de los comicios presidenciales, previstos para el próximo 4 de octubre.

No obstante, Flávio Bolsonaro redujo la distancia al líder progresista en siete puntos con respecto a la encuesta anterior, divulgada en enero.

En uno de los panoramas planteados por la encuestadora, en el que se evalúan varios aspirantes, Lula lidera con un 35 % de los apoyos, frente al 29 % que obtendría el primogénito del líder de la ultraderecha, el expresidente Jair Bolsonaro.

Por detrás aparecen los gobernadores conservadores de Paraná, Carlos Roberto Massa, conocido como Ratinho Jr (8 %); y de Minas Gerais, Romeu Zema (4 %).

Sin embargo, en la primera encuesta del año, divulgada a mediados de enero, Lula lideraba con el 36 % de los apoyos, frente al 23 % que obtendría Flávio.

La intención de voto de Lula, en el caso de que se de una segunda vuelta entre ambos aspirantes, mantiene su tendencia a la baja en las últimas encuestas.

En este nuevo sondeo, Bolsonaro permanece con el 38 %, pero Lula cayó al 43 %, perdiendo dos puntos, mientras que los votos en blanco, nulos o la intención de no ir a votar subieron dos puntos porcentuales.

Flávio Bolsonaro fue nombrado candidato en diciembre desde la cárcel por su padre, que se encuentra cumpliendo una pena a 27 años y tres meses de prisión por orquestar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

Los resultados de esta última encuesta, que cuenta con un margen de error de 2 puntos, se obtuvieron a partir de 2.004 entrevistas presenciales realizadas entre el 5 y el 9 de febrero a brasileños de más de 16 años.