Francia pide la dimisión de relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos

"Francia condena sin reservas las ultrajantes y reprensibles declaraciones de la señora Albanese, que no se dirigen al gobierno israelí", "cuyas políticas pueden ser criticadas, sino a Israel como pueblo y como nación, lo cual es absolutamente inaceptable", dijo Barrot en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional.

El ministro de Asuntos Exteriores acusó a Albanese de ser "una activista política que incita al discurso del odio", después de que la abogada italiana hablara de un "enemigo común" de la humanidad, responsable de un "genocidio" en Gaza.

Albanese hizo esas declaraciones ante un represente del grupo islamista palestino Hamás y otro Iraní, cuando Teherán prosigue la represión contra su pueblo, dijo Barrot, y se suman a una "larga lista" de manifestaciones "escandalosas", "como justificar el 7 de octubre (de 2023), la peor masacre antisemita de nuestra historia reciente desde el Holocausto, hablar del 'lobby' judío o comparar a Israel con el III Reich", añadió.

El sábado pasado, en un foro organizado en Doha por la televisión Al Jazeera, dijo que "el hecho de que, en lugar de detener a Israel, que la mayoría de los países del mundo lo hayan armado, brindándole excusas políticas, apoyo político y respaldo financiero y económico, es un desafío".

Y añadió: "El hecho de que la mayoría de los medios de comunicación occidentales amplifiquen el discurso pro-apartheid, la narrativa genocida, es un desafío".

Pero, al mismo tiempo, estimó que es "una oportunidad".

Porque "quienes no controlamos capital financiero significativo, algoritmos ni armas. Ahora vemos que la humanidad tiene un enemigo común, y que el respeto por las libertades fundamentales es la última vía pacífica, la última herramienta pacífica que tenemos para recuperar nuestra libertad", declaró.

La víspera, en una carta oficial, unos cuarenta cargos electos macronistas pidieron a Barrot que trabajara para lograr la dimisión de Albanese, al considerar que "designó a Israel como enemigo común de la humanidad".

Ante la ola de críticas que provocaron sus palabras, Albanese se defendió en sus redes sociales diciendo que ella no identificó el "enemigo común" con Israel, sino con "EL SISTEMA", según escribió en mayúsculas, que fue el que permitió "el genocidio en Palestina", recalcó.

Además, en una entrevista en France 24 divulgada hoy, aunque la cadena aclaró que se grabó antes de esta petición de dimisión, Albanese calificó de "vergonzosas y difamatorias" las declaraciones contra ella.