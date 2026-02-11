Herzog dice que el antisemitismo en Australia es "aterrador y preocupante"

En declaraciones al programa Sunrise de la cadena Channel Seven, antes de desplazarse a Melbourne como parte de su gira oficial por Australia de cuatro días, Herzog sostuvo que, pese a los incidentes registrados y a las movilizaciones en varias ciudades, encontró un país "diferente al que se describía".

"Hay antisemitismo. Es aterrador y preocupante, pero también existe una mayoría silenciosa de australianos que buscan la paz, que respetan a la comunidad judía y, por supuesto, desean un diálogo con Israel", señaló el mandatario.

Herzog, quien mantuvo reuniones en Camberra en la víspera con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó de "muy emotiva" su visita al país tras el ataque terrorista ocurrido en Bondi (Sídney) el pasado diciembre contra un evento organizado por la comunidad judía local.

Asimismo, aseguró que trae un "mensaje de buena voluntad al pueblo de Australia" y que su objetivo es "fortalecer y consolar a la comunidad judía". El presidente israelí expresó su deseo de que "haya un cambio" y que la situación "se relaje", tras calificar de "muy productivos" sus encuentros con Albanese y otros líderes políticos australianos.

En paralelo, la Policía del estado de Victoria (sur) anunció un amplio dispositivo de seguridad ante la previsión de que más de 5.000 personas se concentren en el distrito financiero de Melbourne para protestar contra la visita.

Las autoridades han recibido poderes adicionales bajo la legislación antiterrorista para solicitar identificaciones, registrar personas y vehículos y establecer perímetros de seguridad en los lugares donde participe el mandatario.

Una protesta similar celebrada en Sídney el lunes contó con la presencia de unos 10.000 participantes, según la organización de la misma, y terminó con enfrentamientos policiales que dejaron 27 detenidos.