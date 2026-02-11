Hong Kong condena al padre de activista exiliada por gestionar póliza de una "fugitiva"

El fallo, anunciado en la red social X por la organización de la que Anna es directora, fue emitido tras un proceso iniciado en abril de 2025, y representa un nuevo hito en la aplicación de la Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional, que ahora se extiende a familiares de disidentes en el extranjero.

El empresario, de 68 años, enfrenta una posible pena de hasta siete años de prisión por violar la sección 90 de la norma, que prohíbe cualquier trato directo o indirecto con activos financieros de personas designadas como fugitivas.

Según indicó el tribunal durante el juicio previo, el acusado trató de canjear una póliza de seguro de vida y accidentes personales suscrita con AIA International a nombre de su hija, por un valor de 88.000 dólares hongkoneses (11.250 dólares estadounidenses).

La Fiscalía argumentó que esta operación constituía una gestión de bienes de una prófuga, ya que la disidente fue declarada como tal en 2023 por su rol como directora ejecutiva de Consejo Democrático de Hong Kong (HKDC), una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington, fundada en 2019 por hongkoneses durante las multitudinarias protestas gubernamentales.

La acusación presentó pruebas documentales, incluyendo registros bancarios y correos electrónicos, que demostraban el conocimiento de Kwok sobre el estatus legal de su hija.

La defensa sostuvo que el progenitor actuó de buena fe sobre un contrato familiar y negó dolo alguno para beneficiar a su hija.

Asimismo, cuestionó la constitucionalidad de la norma, alegando que no implicaba una transferencia al exterior ni apoyo a actividades subversivas, y enfatizó que Kwok consideraba los fondos como recursos familiares propios.

Este veredicto es el primero contra un pariente directo de un activista exiliado por una infracción puramente financiera, al margen de cargos de sedición o conspiración.

Marca una escalada en la jurisprudencia local desde la imposición por parte de Pekín de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) en 2020, que ha resultado en la detención de más de 200 opositores y el exilio de figuras clave.

La Ordenanza de 2024, que amplía la LSN, ha permitido confiscaciones, cancelaciones de pasaportes y recompensas contra disidentes.

Organizaciones de derechos humanos han condenado el caso como un ejemplo de "castigo colectivo", que viola del derecho internacional.

La ONU y gobiernos occidentales, incluidos Estados Unidos —que ha sancionado a funcionarios hongkoneses—, han expresado alarma por el deterioro del Estado de derecho, mientras Pekín justifica estas medidas como esenciales para la estabilidad en Hong Kong.

La sentencia detallada se conocerá en semanas, pero fuentes judiciales anticiparon apelaciones y posibles procesamientos similares, mientras crece el escrutinio global sobre la autonomía hongkonesa.