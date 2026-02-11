HRW denuncia "ataque a la libertad de expresión" por parte de Fuerzas Armadas de Ecuador

"Ecuador: Que las Fuerzas Armadas excluyan de la cobertura a medios de comunicación o periodistas por su 'posición contraria' o 'perjudicial para la imagen' de la institución ataca la libertad de expresión e información", escribió Goebertus en su cuenta de la red social X.

En su publicación, la directora regional de la oenegé compartió un reportaje del medio Ecuavisa, en el que revela que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, habría ordenado el 28 de enero a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que se evalúe a los periodistas para cualquier cobertura.

El reportaje asegura que, por medio de un oficio, Delgado también dispuso que se "evite la acreditación de medios y comunicadores que mantengan una posición contraria que, a su juicio, perjudique la imagen institucional".

Goebertus afirmó que estas disposiciones "filtran medios por línea editorial, castigan la crítica, buscan controlar el discurso público y censuran a los medios de comunicación".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y que, además, "son prácticas propias de instituciones que temen el escrutinio público".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa de Ecuador también rechazaron la decisión tomada por las Fuerzas Armadas, al considerarla "un acto de censura previa".

"Constituye la imposición de un inaceptable estado de censura previa incompatible con una sociedad democrática y violatorio de los principios constitucionales e interamericanos que obligan a los Estados a garantizar las libertades de expresión y prensa", publicó la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).

Mientras que la Fundación Periodistas Sin Cadenas aseguró que las disposiciones "lesionan el ejercicio periodístico, pues buscan calificar a los medios con parámetros arbitrarios, subjetivos y poco transparentes", por lo que exigió que sean derogadas.

Al ser cuestionado por esta medida, el Ministerio de Defensa señaló que las Fuerzas Armadas tienen "la facultad para emitir sus propios lineamientos de comunicación", lo que "no las exime de informar de manera transparente y oportuna las acciones en defensa del país", pero que esa cartera de Estado reafirmaba "su compromiso con la libertad de prensa".