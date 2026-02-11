Investigan en Ecuador presuntos beneficios que recibía exasambleísta preso por violación

De acuerdo a medios locales, Díaz asistía con frecuencia y durante varias horas a un centro de especializaciones ubicado en Quito, en lugar de regresar de manera inmediata a prisión, donde está recluido provisionalmente hasta recibir una condena.

El ministerio rechazó el "uso y abuso de poder" de funcionarios que, aseguró, buscan "satisfacer necesidades personales", y condenó el mal uso de las instalaciones, que son en realidad espacios para "brindar servicios de atención digna, segura y oportuna a la población".

Además, anunció la destitución del director de dicho centro de salud; mientras que la institución pública que administra las prisiones no ha emitido ningún pronunciamiento.

La excandidata presidencial del correísmo Luisa González aseguró este miércoles que esos privilegios "fueron acordados" entre Díaz y el presidente Daniel Noboa, "a cambio de mentir y ser pieza de la persecución política del caso 'Caja Chica'", en el que la Fiscalía la investiga por un presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2023.

En el marco de esa investigación, agentes fiscales y policiales allanaron a finales de enero la vivienda de González, quien negó de forma tajante cualquier financiamiento irregular, ni de "Venezuela ni de ningún cartel", al partido del que era presidenta hasta hace unas semanas, y cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017).

Sin embargo, Díaz, quien también fue el jefe de la campaña presidencial de Luisa González y Andrés Arauz, en 2023, aseguró ante la Fiscalía que trasladó "por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela a Ecuador".

Tras esos comicios, en los que ganó Noboa, Díaz fue elegido como asambleísta, pero fue suspendido de su cargo en julio, después de que fue detenido por una denuncia en la que se lo señalaba como presunto autor de la violación a una niña. Entonces el correísmo lo expulsó del partido.

Díaz, González, Arauz y otros miembros del correísmo también han sido denunciados ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por el manejo de las cuentas de campaña de esas mismas elecciones. Está previsto que el 13 de marzo se realice una audiencia de pruebas y alegatos en este caso.