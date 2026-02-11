Irán insiste en que no negociará su programa de misiles balísticos con Estados Unidos

"La capacidad misilística de la República Islámica de Irán no es negociable", dijo el secretario del Consejo de Defensa del país, Ali Shamkhani, en declaraciones al medio Nour News.

Shamkhani, quien también es asesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, insistió en que el potente programa de misiles balísticos iraní es "una línea roja" en las negociaciones que Teherán y Washington reanudaron la semana pasada en Omán.

El político advirtió además que "cualquier ataque limitado será considerado por Irán como el comienzo de una guerra" que no se "limitará a una zona geográfica específica ni a las dos partes implicadas".

Sus declaraciones se producen horas antes de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúna en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar las negociaciones con Irán, entre otros temas.

El diario estadounidense New York Times informó de que la principal preocupación en estos momentos de Netanyahu respecto a Irán son sus misiles que pueden alcanzar territorio israelí, mientras que Trump está más centrado en el programa nuclear.

Sobre la cuestión nuclear, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este miércoles que su país no busca armas nucleares y aseguró que está listo para "para cualquier verificación" de su programa atómico, aunque aseveró que no accederá a "demandas excesivas".

"No buscamos armas nucleares. Lo hemos anunciado repetidamente y estamos listos para cualquier verificación", dijo en un discurso con motivo del 47 aniversario del triunfo de la República Islámica.

Irán y Estados Unidos reanudaron la semana pasada negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear, en su primera reunión desde la guerra de los 12 días entre Teherán y Tel Aviv, en la que participó Washington con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

Ambas partes calificaron el encuentro como "bueno" y se emplazaron para una nueva reunión "pronto", a pesar de las diferencias en torno al programa de misiles iraní y su apoyo a grupos regionales como Hizbulá o Hamás, que Washington quiere detener y Teherán se niega a ello.

Trump afirmó ayer que Irán busca "un acuerdo" nuclear y advirtió que sería "tonto" no intentarlo, mientras manda nuevos buques a la región donde ya se encuentra el portaaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de apoyo.