Juez de Ecuador envía a cárcel al alcalde de Guayaquil por presunta red de lavado y fraude

Todos fueron detenidos en la madrugada del martes en Guayaquil, la ciudad más poblada y principal motor económico del país, en el marco del caso 'Goleada', en el que la Fiscalía investiga la supuesta existencia de un "entramado societario complejo que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible".

Alvarez, que en 2023 fue elegido alcalde de la mano de la izquierdista Revolución Ciudadana, el partido político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), se ha convertido en uno de los más visibles opositores a Noboa, a quien el correísmo acusa de estar detrás de una supuesta "persecución política" hacia el alcalde.

El magistrado Jairo García dictó la misma medida para los hermanos de Alvarez, Xavier y Antonio, este último presidente del Barcelona, el club de fútbol más popular de Ecuador; y para otros siete procesados; mientras que otro imputado quedó en libertad condicional, de acuerdo a medios locales.

"Sin ningún análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones en el proceso, el juez dicta prisión preventiva en contra de todos los procesados en el caso 'Goleada'. Se utiliza a la prisión preventiva como forma de pena anticipada", escribió en su cuenta de X el abogado del alcalde, Ramiro García.

El defensor de Alvarez había dicho antes de conocer la decisión que este caso se basa en "los mismos hechos" por los que el alcalde ya está vinculado a un proceso judicial denominado como 'Triple A', en el que se lo investiga por una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, relacionado a su negocio familiar de estaciones de servicio.

En esta ocasión el fiscal había sustentado su acusación en una pericia de conversaciones de WhatsApp y en una denuncia anónima. "No hay ni una sola documentación que demuestre un solo acto de lavado de activos o de delincuencia organizada ni siquiera de comercialización ilícita de combustibles", añadió.

Por el caso 'Triple A', que está pendiente de juicio, Alvarez usa un grillete electrónico y se presenta dos veces por semana ante un juzgado.

Hasta los exteriores del juzgado llegaron simpatizantes del alcalde guayaquileño y miembros del correísmo, entre los que estaba el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien aseguró que pedir la prisión preventiva contra una autoridad electa que "ha cumplido con sus medidas cautelares y que está todos los días en territorio" es "una barbaridad".

"Cuando la Justicia se convierte en herramienta de persecución política se pone en riesgo la libertad, la democracia y los fundamentos básicos de la sociedad", aseguró Muñoz, que pertenece igualmente a Revolución Ciudadana.