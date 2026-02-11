Jurado rechaza acusar a demócratas por instar al Ejército a desacatar "órdenes ilegales"

La decisión, anunciada el martes, supone un revés para el Departamento de Justicia de EE.UU. y la fiscalía general en Washington, dirigida por Jeanine Pirro, figura cercana a Trump que había impulsado la causa contra los legisladores.

En el video publicado el pasado noviembre, los seis legisladores enfatizaron que los miembros de las fuerzas armadas están obligados a "defender la Constitución" y que pueden "desobedecer órdenes ilegales" pese a que vengan dadas por Trump, que como presidente es comandante jefe del Ejército.

Trump calificó el video difundido por los congresistas como "sedicioso" y avisó de que ese delito se castiga con la pena de muerte.

La presión presidencial desembocó en la apertura de una investigación penal por parte del FBI y en intentos de concertar entrevistas con los congresistas, que anunciaron públicamente que no cooperarían con lo que describieron como un intento de intimidación política.

El mensaje se lanzó en un contexto de creciente inquietud en el Congreso por los planes de la Casa Blanca para emplear a las Fuerzas Armadas en operaciones internas y por los ataques dentro de la campaña antidroga de la Administración contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe, cuya legalidad ha sido cuestionada por los demócratas.

Entre los congresistas figuran las senadoras Elissa Slotkin, de Míchigan, y Mark Kelly, de Arizona, así como los representantes Jason Crow, de Colorado o Chris DeLuzio, de Pensilvania, todos con experiencia previa en el Ejército o en seguridad nacional.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, celebró este miércoles la decisión del gran jurado de rechazar lo que definió como un "intento infundado" de acusar a los congresistas.

"Los políticos corruptos de la Administración de Trump no nos silenciarán ni nos intimidarán", declaró en un mensaje en X.