Justicia neerlandesa ordena investigar Nexperia y mantiene suspendido al director chino

La Sala de lo Mercantil del Tribunal de Apelación de Ámsterdam mantuvo también el nombramiento de un administrador independiente para dirigir la empresa mientras se desarrolla la investigación, que decidió solicitar al concluir que "existen motivos fundados para dudar de una política y una gestión correctas".

En concreto, aprecia "indicios de que se actuó de forma negligente ante un conflicto de intereses" y apunta a decisiones estratégicas adoptadas sin consultar al resto del consejo de administración, lo que se produjo dada la presión de las amenazas de sanciones internacionales.

Según la resolución de esta Sala, especializada en conflictos empresariales, dejaron de cumplirse acuerdos con el Ministerio neerlandés de Asuntos Económicos, se limitaron competencias de responsables europeos y se anunció su destitución.

El tribunal considera que estos movimientos provocaron una fractura dentro del grupo empresarial a nivel global, separando las filiales chinas de las europeas y del sudeste asiático, y "como consecuencia, la cadena de producción de Nexperia se vio seriamente alterada, surgieron litigios financieros y jurídicos y el suministro a clientes quedó seriamente comprometido".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta decisión judicial, el director ejecutivo Zhang no ha sido destituido de forma definitiva ni condenado. La medida solo implica que queda temporalmente relevado de sus funciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su lugar, el tribunal mantiene a un administrador provisional con plenos poderes para gestionar temporalmente la compañía, restaurar la cadena de suministro y evitar que el conflicto interno afecte aún más a la actividad de la empresa.

Además, las acciones de Nexperia -salvo una- permanecen transferidas temporalmente a un gestor designado por la Sala, y la propiedad sigue siendo del accionista Yuching Holding (del grupo tecnológico chino Wingtech), pero este pierde la mayoría de votos en la junta general mientras dure el proceso. El mantenimiento de una sola acción en manos del accionista le permite asistir a las juntas y acceder a la información corporativa.

El tribunal designará en breve a dos investigadores independientes que elaborarán un informe sobre la gestión de la empresa y, en base a ese documento, la Sala decidirá "si existió mala administración y si deben adoptarse medidas definitivas".

La duración de la investigación no está fijada, aunque este tipo de procedimientos suele prolongarse más de seis meses, según el propio tribunal, y en principio, el informe no será público, salvo decisión expresa de la Justicia.

La Sala subraya que su decisión no se pronuncia sobre la actuación previa del Gobierno neerlandés, sino únicamente sobre la necesidad de investigar y mantener medidas cautelares en interés de la empresa y su continuidad operativa.

El Ejecutivo neerlandés decidió intervenir en Nexperia el pasado verano, cuando recurrió a una norma de la posguerra para hacerse con el control del fabricante de chips alegando dudas sobre su gestión, y acusando a Wing de planear el despido masivo de personal, la venta de fábricas europeas y el traslado de la producción a China.

Esa decisión sobre Nexperia -de propiedad china pero con sede en Países Bajos- provocó una crisis diplomática con China, que respondió bloqueando la exportación a Europa de semiconductores desde sus plantas en el país asiático, provocando escasez de suministro para muchas empresas europeas, en particular del sector de la automoción.

Las conversaciones entre las autoridades neerlandeses y chinas llevaron a Países Bajos a dejar la intervención en suspenso en noviembre, permitiendo restablecer parte de los envíos, aunque no está claro cómo reaccionará China tras la decisión judicial de este miércoles.