Kallas opina que celebrar elecciones en Ucrania mientras sigue la guerra no es "solución"

"Celebrar elecciones en guerra no es una buena solución", señaló Kallas a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Defensa.

"La mayoría de países de la UE tiene en sus Constituciones disposiciones que dicen que las elecciones no se celebran en guerra", explicó la jefa de la diplomacia europea, que precisó que el motivo es que cuando existe un conflicto armado lo que hay que hacer es "concentrar los esfuerzos en contraatacar a los adversarios".

A la vez, indicó que Rusia "no está ganando" en su agresión contra Kiev y se refirió en particular a las pérdidas de vidas en el lado ruso y al impacto económico que está teniendo para Moscú.

No obstante, admitió que no hay visos de una paz próxima.

"Esperamos que vaya a haber paz pero a la vez no veo ningún esfuerzo de Rusia hacia la paz", señaló.

La alta representante indicó que los ministros de Defensa iban a abordar este miércoles, en una reunión que comenzó a las 16:45 hora local (15.45 GMT), la manera de seguir apoyando militarmente a Ucrania y de ofrecerle garantías de seguridad.

Desde que comenzó la agresión rusa en Ucrania, la UE y sus Estados miembros han aportado 63.900 millones de euros al Ejército de ese país para reforzar sus capacidades y la resiliencia militar.

Kallas dijo hoy que hace falta capital privado y recordó que hay dos propuestas del Banco Europeo de Inversiones en ese contexto.

Fuentes europeas subrayaron que la UE está decidida a seguir adelante con ese apoyo y que, en la reunión esperan escuchar las indicaciones del ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fédorov, que estará presente, sobre la situación en el ámbito de la defensa y las necesidades más acuciantes sobre el terreno, teniendo en cuenta los continuos ataques rusos a la infraestructura ucraniana.

Por otra parte, se hablará en una cena de trabajo de las perspectivas de seguridad y defensa para 2026.