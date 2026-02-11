Kraft Heinz frena su división en dos empresas e invertirá 600 millones en EE.UU.

El consejero delegado de Kraft Heinz, Steve Cahillane, explicó en un comunicado que su prioridad ahora es "devolver el negocio al crecimiento rentable".

"Esto requerirá garantizar que todos los recursos estén totalmente enfocados en la ejecución de nuestro plan operativo. Creemos que es prudente pausar el trabajo relacionado con la separación, y ya no incurriremos en ineficiencias operativas relacionadas este año", agregó.

La empresa, que integra desde hace más de una década marcas como Heinz y Oscar Mayer, da marcha atrás cinco meses después de anunciar su intención de separarse en dos.

"Muchos de nuestros desafíos son solucionables y están dentro de nuestro control", afirmó el máximo ejecutivo de la icónica empresa, conocida por productos como el kétchup de Heinz, los macarrones con queso Kraft, el queso crema de Philadelphia y los 'hot dogs' de Oscar Mayer como algunos de sus productos estrella.

Cahillane también informó de los planes de la compañía de invertir 600 millones de dólares en Estados Unidos a través de marketing, ventas e I+D para "acelerar el regreso al crecimiento rentable".

"Este es el movimiento correcto", concluyó el comunicado.

La decisión se conoció al mismo tiempo que los resultados trimestrales, en los que la compañía reportó ventas netas de 6.354 millones de dólares, un descenso del 3,4 % respecto al mismo periodo del año anterior, y un beneficio por acción ajustado de 0,67 dólares, por debajo del registrado el año pasado.

Las acciones de Kraft Heinz llegaron a caer casi un 5 % tras la apertura de Wall Street, pero a media sesión subían un 0,34 %.