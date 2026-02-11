La Bolsa de Londres sube un 1,14 % y marca un nuevo récord, impulsada por las mineras

El índice principal, FTSE 100, sumó 118,27 puntos, hasta un nuevo máximo de 10.472,11, mientras que el secundario, FTSE 250, descendió un 0,22 %, hasta 23.416,54 puntos.

Entre los títulos al alza estuvieron varias mineras, como la chilena Antofagasta, que avanzó un 6,09 %; la mexicana Fresnillo, que ascendió un 3,37 %; y Endeavour Mining, que centra sus operaciones en África, que avanzó un 3,34 %.

Por su parte, la petrolera BP subió un 5,44 %, al tiempo que su rival Shell ganó un 2,90 %.

Por el contrario, varias firmas financieras perdieron terreno por el temor del mercado al impacto que tendrá en su negocio la inteligencia artificial.

St. James's Place bajó un 13,39 %; la empresa de análisis de datos Relx descendió un 6,20 %; Experian, de evaluación del crédito, cayó un 4,12 %; y la empresa de sofware The Sage Group retrocedió un 3,97 %.