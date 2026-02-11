La Bolsa de Milán baja un 0,62 % lastrada por el sector financiero

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,69 % hasta los 49.292,42 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 696 millones de acciones por un valor de unos 5.290 millones de euros (unos 6.284 millones de dólares).

Milán encabezó las pérdidas en Europa en una sesión marcada por los datos de empleo de enero en Estados Unidos, donde la tasa de paro cayó al 4,3 %, que podrían afectar a nuevas bajadas de los tipos de interés en la primera economía mundial.

A este escenario se sumaron los malos resultados de los valores de gestión de patrimonios, afectados por el temor de los inversores a que la IA penalice el modelo de negocio de los servicios financieros tradicionales.

Las empresas con peores resultados en el selectivo fueron Banca Mediolanum (-9,57 %), seguida de Finecobank (-9,05 %), la sociedad de cartera Azimut (-4,49 %), la red de cobros Nexi (-4,17 %) y Mediobanca (-3,40 %).

Por el contrario, lideraron las ganancias el grupo automovilístico Ferrari (4,03 %), Italgas (3,55 %), la siderúrgica Tenaris (3,20 %), Stmicroelectronics (2,90 %) y el título energético Hera (2,87 %).