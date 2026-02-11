La Bolsa de París cae un 0,18 %, con un fuerte desplome de Dassault Systemes

Al finalizar la jornada, que a nivel global tuvo tendencias mixtas, el selectivo parisino se ubicó en los 8.313,24 puntos.

El volumen de intercambios fue alto, con operaciones por valor de 4.640 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 21 compañías cerraron a la baja y 19 lo hicieron al alza.

La mayor caída fue la de Dassault Systèmes, del 20,81 %, seguida de las del grupo de comunicación y publicidad Publicis (-8,69 %) y la de la consultora Capgemini (-8,19 %), también significativas.

Las subidas más importantes fueron para la siderúrgica Arcelormittal (4,70 %), el operador de telecomunicaciones Orange (4,31 %) y el fabricante de componentes eléctricos Schneider Electric (3,50 %).