La Bolsa mexicana avanza un 0,46 %, supera las 71.600 unidades y alcanza un nuevo máximo

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió apenas el pasado lunes 9 de febrero cuando alcanzó 71.509,45 unidades. Fue el registró máximo número 13 en lo que va del año para el mercado mexicano.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 0,46 % para apuntarse ganancias en 4 de las últimas 5 sesiones y cerrando en su mayor nivel en registro con 71.509,35 unidades".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: América Móvil (+4,71 %), Grupo México (+2 %), Pinfra (+1,37 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (+1,11 %) y GCC (+0,8 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que este día el mercado mexicano finalizó la jornada con un repunte y con ese movimiento, las ganancias del mes subieron a +5,8 % y las del año se ubicaron en +11,3 %.

"Por emisora, 27 de las 35 que conforman la muestra terminaron la sesión en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 17,18 unidades por billete verde, mismo valor que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 228,9 millones de títulos por un importe de 18.568 millones de pesos (unos 1080,8 millones de dólares).

De las 732 firmas que cotizaron en la jornada, 340 terminaron con sus precios al alza, 363 tuvieron pérdidas y 29 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el 10,49 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -6,95 %, y del gigante de telecomunicaciones América Móvil (AMX B), con el 4,71 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el -5,53 %; de la productora de tequila José Cuervo (CUERVO), con el -4,68 %, y de la línea aérea Volaris (VOLAR A), con el -3,77 %.