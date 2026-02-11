La Eurocámara valida crédito de 90.000 millones a Ucrania que prioriza compras en Europa

En tres votos separados que salieron adelante por amplias mayorías, los eurodiputados respaldaron así la propuesta de la Comisión Europea para un préstamo a Ucrania después de que los líderes comunitarios abogaran financiar el crédito a Kiev con la emisión de deuda conjunta en los mercados avalada por el presupuesto comunitario.

De los 90.000 millones de euros, 60.000 millones se destinarán a la obtención de equipamiento militar y a apoyar las inversiones en la industria de defensa en Ucrania y los otros 30.000 millones a ayuda macrofinanciera para que el país invadido por Rusia pueda seguir manteniendo en funcionamiento los servicios y la administración pública.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaudió la rápida aprobación de la propuesta en la Eurocámara y señaló la "determinación" de la UE para seguir del lado de Kiev, así como que "una Ucrania fuerte hace más segura a Europa".

"El Parlamento Europeo ha proporcionado un salvavidas vital para Ucrania. Esto garantizará que los servicios públicos esenciales puedan continuar mientras la defensa de Ucrania sigue siendo fuerte. Proteger a Ucrania significa defender la seguridad de Europa. Apoyar a Ucrania significa allanar el camino hacia una paz duradera", aseguró por su parte la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

El acuerdo prevé que cuando se utilicen los fondos para obtener equipamiento de defensa este pueda comprarse solo a empresas de la UE, de Ucrania o de los países del Espacio Económico Europeo y la Asociación Europea de Libre Comercio, es decir, Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza, salvo que Kiev necesite de manera inmediata un producto que no esté disponible en ellos.

Para este escenario, ciertos productos específicos de defensa podrán obtenerse de otros países terceros que ya tienen acuerdos con Kiev o la UE.

Ucrania no tendrá que pagar los intereses del crédito, que serán cubiertos por el presupuesto comunitario (1.000 millones de euros en 2027 y en torno a 3.000 millones anuales a partir de 2028) y sólo será responsable del monto del préstamo una vez reciba reparaciones de guerra por parte de Rusia.

El Parlamento Europeo también dio este miércoles luz verde a modificar la regulación del actual Marco Financiero Plurianual (el presupuesto a siete años de la UE), algo imprescindible para que la Comisión pueda acudir a los mercados financieros.

Ahora los Estados miembros tienen que consensuar con la Eurocámara el texto final de esta legislación, que, según fuentes parlamentarias, no debería ser complejo ya que parten de posiciones negociadoras muy similares.

Una vez finalizado el proceso, el Ejecutivo comunitario podría efectuar el primer pago a Ucrania en el segundo trimestre del año.