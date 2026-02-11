La filial brasileña de Iberdrola gana 971 millones de dólares en 2025, un 38 % más

La mayor distribuidora de energía del país en número de clientes reportó beneficios de 1.475 millones de reales (285 millones de dólares) en el cuarto trimestre, un 73 % más que en el mismo periodo de 2024.

Según el informe de resultados financieros divulgado al mercado, los ingresos brutos de la compañía crecieron un 8 % en 2025 hasta 18.979 millones de reales (3.663 millones de dólares).

Y el beneficio operativo (Ebitda) fue de 14.290 millones de reales (unos 2.764 millones de dólares), un aumento del 14 % en comparación con 2024.

El director ejecutivo de Neoenergía, Eduardo Capelaste, atribuyó los resultados a la eficiencia operativa y a la disciplina de costos, con gastos que crecieron un 1 %, por debajo de la inflación del período.

Asimismo, al aumento de la base de clientes -actualmente en 16,9 millones, un 2 % más- y al inicio de operaciones de nuevos negocios como la prórroga anticipada del contrato de concesión de Neoenergia Pernambuco hasta 2060.

El año pasado la eléctrica realizó inversiones por 10.100 millones de reales (1.953 millones de dólares) para expandir la red, con foco en distribución y transmisión.

De acuerdo con el informe, la energía generada por Neoenergia creció un 2,6 % en el año, hasta 89.453 gigavatios (GWh), gracias a las mejores condiciones ambientales para la generación tanto hídrica como eólica.

La capacidad instalada de generación de Neoenergia es de 4,2 gigavatios, el 87 % procedente de fuentes renovables.

La filial de Ibredrola es una de las mayores eléctricas de Brasil y está presente en 18 de los 27 estados del país, actuando en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización.