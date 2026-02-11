La fiscal general de Trump recibe críticas de demócratas y republicanos por caso Epstein

Bondi, que ha sido muy cuestionada por supuestamente poner trabas a la publicación de los documentos, se enfrentó, por ejemplo, a las preguntas del demócrata Ted Lieu, que le mostró un video del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Lieu le preguntó si había niñas menores de edad en alguna fiesta a la que asistieron juntos. "Esto es ridículo", respondió Bondi que añadió "no hay pruebas de que Donald Trump haya cometido ningún delito".

En un tenso intercambio verbal, Lieu zanjó el debate acusando a la fiscal general "de mentir bajo juramento".

Si la tensión con los demócratas se daba por hecha, este miércoles algunos republicanos se sumaron al malestar por la gestión que la fiscal general ha hecho de los papeles de Epstein.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El congresista republicano Thomas Massie, coautor de la ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar los archivos de Epstein y uno de los más beligerantes para que se conozca todo sobre el caso, arremetió contra Bondi por la divulgación involuntaria de las identidades de las víctimas por parte del Departamento de Justicia y el encumbrimiento de la identidad de supuestos cómplice.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"¿Quién es responsable?", preguntó Massie, "¿quién en su organización cometió este fracaso masivo?".

Bondi respondió llamando a Massie "político fracasado".

Una decena de víctimas de Epstein acudieron este miércoles al Capitolio para presenciar la declaración de Bondi y protagonizaron uno de los momentos más emotivos.

La demócrata Pramila Jayapal, pidió a la fiscal general que se dirigiera directamente a las víctimas para disculparse, a lo que Bondi se negó. La escena terminó en una discusión a gritos, con la fiscal general acusando a la legisladora de montar un "teatro".

Jayapal pidió a las víctimas de Epstein presentes en la audiencia que levantaran la mano si aún no habían podido reunirse con el Departamento de Justicia de Trump y todas ellas lo hicieron.