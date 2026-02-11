La inflación interanual de Honduras se ubicó en 4,23 % en enero, dentro de la meta oficial

Según un informe del emisor del Estado, el comportamiento de los precios en el primer mes del año obedeció al dinamismo de cuatro sectores que, en conjunto, explicaron el 64,1 % de la tasa interanual.

La mayor incidencia correspondió a alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aporte de 1,27 puntos porcentuales, seguida de restaurantes y servicios de alojamiento (0,63 puntos), vivienda y servicios básicos (0,47 puntos) y mantenimiento del hogar (0,34 puntos), detalló el BCH.

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 0,11 % en enero, lo que refleja una moderación en la dinámica de corto plazo, asociada al abaratamiento de productos agrícolas y combustibles de uso vehicular.

Entre los bienes y servicios con mayores aportes positivos a la inflación mensual figuran los servicios de internet, el alquiler de vivienda, los gastos de hospitalización y el gas licuado de uso doméstico, así como muebles para el hogar, el pollo con complementos y la mochila, de acuerdo con el informe.

De los 405 bienes y servicios que integran la canasta de consumo, el 49,4 % registró incrementos en sus precios respecto al mes anterior, el 42,7 % mostró disminuciones y el 7,9 % restante no presentó variación.

Los bienes transables —aquellos que pueden intercambiarse internacionalmente— registraron una caída mensual del 0,31 %, debido principalmente al descenso en los precios de productos agrícolas como el café, precisó el Banco Central.

También influyeron las reducciones en bebidas gaseosas, prendas de vestir, calzado y combustibles de uso vehicular, en un contexto de mayor producción mundial de crudo en las refinerías.

En términos interanuales, los bienes transables reportaron una variación de 3,82 %.

Por el contrario, el índice de bienes y servicios no transables —consumidos en el mercado interno— aumentó 0,25 % en enero, impulsado por el alza en las comidas servidas fuera del hogar, asociada al incremento temporal del gas licuado de uso doméstico utilizado para la preparación de alimentos.

Además, incidieron los ajustes en los servicios de internet, vinculados a la actualización anual de planes comerciales por parte de los proveedores, y el aumento en el alquiler de vivienda.

La variación interanual de los no transables se ubicó en 5,05 %.

Honduras cerró 2025 con una inflación acumulada del 4,98 %, superior en 1,1 puntos porcentuales al 3,88 % registrado en 2024, según cifras oficiales.