Larijani se reúne con Hamás en Catar para hablar sobre Gaza y Estados Unidos

La organización indicó en un comunicado que durante el encuentro, Larijani, que esta semana viajó a Omán para hablar sobre la continuidad del diálogo entre Teherán y Washington, informó al dirigente del grupo islamista sobre los "últimos acontecimientos en Irán y las negociaciones en curso con Estados Unidos", y reafirmó el respaldo de Teherán a la causa palestina.

Druz reiteró la solidaridad de Hamás con la República Islámica de Irán y expresó su rechazo a cualquier ataque contra su territorio, al advertir de que "una eventual agresión contra Irán u otro país de la región afectaría a la seguridad y estabilidad regional".

Además "analizó la situación general y humanitaria en la Franja, en medio de los continuos crímenes de la ocupación contra el pueblo palestino y su incumplimiento del acuerdo de alto el fuego", añade el comunicado de Hamás.

"El movimiento se compromete a implementar las disposiciones de la tregua y a no volver a la guerra", abunda la nota.

La reunión, según el mensaje de los islamistas, abordó además la situación en Jerusalén Este y Cisjordania y la batería de medidas aprobadas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu este domingo para expandir el control israelí sobre el territorio palestino, ocupado desde 1967, lo que Hamás calificó de un intento de anexión.

El encuentro tuvo lugar mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, realiza una visita este miércoles a Washington, donde tiene previsto entrevistarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a fin de abordar las negociaciones con Irán y la situación en Gaza.

Washington y Teherán tuvieron una primera ronda de contactos la semana pasada tras las amenazas de Trump de intervenir militarmente en el país persa si no logran un acuerdo, y mientras mantiene el despliegue de una flota encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln en aguas cercanas a Irán.