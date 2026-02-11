Las lluvias en Marruecos superan tres veces las de 2025

"Desde el pasado mes de septiembre hasta hoy, el acumulado medio de precipitaciones alcanzó 150 milímetros, lo que representa un aumento del 35 % en comparación con el promedio anual registrado desde la década de 1990 hasta la actualidad, y el triple de lo registrado el año pasado", dijo este miércoles el ministro marroquí de Equipamiento y Agua, Nizar Baraka.

En una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el ministro marroquí afirmó que el país atravesó "una situación excepcional en condiciones meteorológicas", pero aseguró que se ha entrado "en el final de la etapa difícil".

Añadió que se prevé una mejora de las condiciones a partir del próximo domingo, cuando las autoridades evaluarán la situación para "tomar las medidas necesarias".

Baraka explicó que en los últimos meses el país registró "un récord" de nevadas, que cubrieron más de 55.400 kilómetros cuadrados.

Desde septiembre, se han ingresado en los embalses más de 12.000 millones de metros cúbicos de agua, alcanzando una tasa de llenado del 69,4 %, añadió.

Ante esta situación, subrayó que los desfogues comenzaron antes de que los embalses alcanzaran el 100 % de su capacidad y que, desde diciembre, se han liberado alrededor de 4.200 millones de metros cúbicos de agua almacenada .

Las provincias del norte y oeste de Marruecos están siendo azotadas desde hace diez días por un temporal que además causó daños en la infraestructura y en el sector agrícola.

Hasta el viernes pasado, el Gobierno marroquí evacuó a más de 154.000 personas en esas zonas por el riesgo de inundaciones por la crecida de ríos y de embalses, y pidió entonces a la población mantener la precaución y evitar regresar a las zonas inundables.

La mayoría de las evacuaciones se realizaron en la provincia norteña de Larache, la más castigada por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, con 112.695 personas, seguida de Kenitra, provincia cercana a Rabat, donde 23.174 personas fueron desalojadas, entre otras.

El pasado domingo, cuatro personas murieron y una está desaparecida tras ser arrastradas por fuertes riadas registradas el sábado en la provincia marroquí de Tetuán.