Liberan a persona detenida en EEUU por desaparición de la madre de una popular periodista

La persona, que fue detenida después de que el FBI difundiera varios videos de vigilancia del exterior de la vivienda de Guthrie, ha sido liberada en Río Rico, a unos 96 kilómetros al sur de Tucson (Arizona), según informó la emisora KNXV, afiliada de CNN.

No obstante, el director del FBI, Kash Patel, ha afirmado que la agencia está investigando a "personas de interés" en este caso, mientras la madre de la periodista sigue en paradero desconocido.

El avance en el misterioso suceso se produjo tras la publicación de las primeras imágenes de vigilancia, que mostraban a una persona enmascarada acercándose a la puerta principal de la vivienda de Guthrie, mientras los investigadores continuaban las labores de búsqueda en el vecindario.

Este lunes vencía un supuesto plazo para que la familia de la periodista pagara seis millones de dólares en bitcóin por la liberación de su madre, que fue exigida en una nota enviada a una televisora local, pero sin prueba de vida de la mujer.

Guthrie fue vista por última vez por sus familiares la noche del sábado 31 de enero después de cenar en casa de una de sus hijas.

La familia supo de la desaparición de la mujer después de recibir un informe de que no asistió a la iglesia la mañana del domingo, como acostumbraba a hacerlo, e inmediatamente comunicó a las autoridades el hecho.