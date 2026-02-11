Los diputados rusos condecoran a Lavrov con la medalla de la Duma

"El Consejo de la Duma del Estado tomó la decisión unánime, tomando en cuenta la opinión de todos los grupos políticos, condecorar con su mayor distinción estatal, la medalla de la Duma, al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov", anunció Volodin durante la sesión plenaria de este miércoles.

El jefe de la cámara baja del Parlamento ruso propuso entregar la medalla "sin dilación" a Lavrov, de 75 años.

Volodin destacó que todos los diputados valoran el trabajo de la diplomacia rusa, que consideran eficaz.

"En este caso, independientemente de que cada fracción política tenga su propio programa, su ideología, respecto a los intereses del país, su posición, todos apoyan a nuestro presidente (Vladímir Putin), y a la cartera de política exterior que usted encabeza", zanjó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lavrov, quien encabeza la diplomacia rusa desde el 24 de febrero de 2024, es el ministro de Exteriores que más tiempo ha estado a cargo de esta cartera desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La larga carrera de este diplomático se vio ensombrecida tras una conversación con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en la que debían coordinar los detalles de una cumbre entre Putin y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Budapest.

La cumbre se canceló tras una conversación sostenida el 20 de octubre entre Lavrov y Rubio, en la que el jefe de la diplomacia rusa se habría mostrado "totalmente intransigente".

Tras ello, se hizo notoria su ausencia en varias actividades públicas, en particular en una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia en la que se abordó la posible reanudación de los ensayos nucleares.

El propio Putin salió al paso a los rumores, que calificó de "disparate" al aseverar que el ministro no había caído en desgracia, simplemente tiene su propia agenda.

Con todo, el alto funcionario ruso que ha participado en todas las consultas con Estados Unidos desde hace más de un año ha sido el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev.