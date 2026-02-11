Los obispos cubanos anulan su visita al Vaticano por los problemas de carburante

Los obispos cubanos tenían prevista la tradicional visita "ad limina", la que realizan los episcopados cada 5 años al Vaticano, entre el 16 y el 20 de febrero, con una audiencia incluida con el papa León XIV.

Sin embargo, fuentes vaticanas confirmaron hoy a EFE que no podrá realizarse "porque las condiciones actuales no lo permiten" después de algunas informaciones que adelantaban que no podrían viajar por la falta de combustible en el país caribeño, que se quedó el martes sin combustible para sus aviones, debido al asedio petrolero de Estados Unidos.

El pasado 1 de febrero, durante el ángelus, León XIV pidió a Cuba y Estados Unidos "un dialogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano", tras el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro.

"He recibido con gran preocupación noticias del aumento de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, dos países vecinos y me uno al mensaje de los obispos cubanos para promover el diálogo...", dijo el papa, asomado a la ventana de su estudio en el palacio apostólico.

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) había expresado el día anterior “su profunda preocupación” ante lo que consideró como un “agravamiento” de la situación económica y social en el país, y exhortó a “buscar caminos de diálogo y cambios estructurales”.

“Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita para nada más angustias ni dolor”, subrayó el mensaje de los obispos católicos cubanos, en referencia a una posible paralización del suministro de petróleo tras la orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles a los países que vendan crudo a la isla.

Los problemas de carburante han agravado la crisis total en la que ya se encontraba la isla, con una caída acumulada del PIB superior al 15 %, según distintas estimaciones, escasez de bienes básicos, prolongados apagones diarios, inflación disparada, dolarización parcial y migración masiva.