Los primeros pasos de la aviación, reivindicados en clave femenina a las puertas de París

"Estaba compuesto únicamente por mujeres. No había hombres, que están excluidos por los estatutos de la asociación. Se trata, por tanto, de una iniciativa feminista, y es también una iniciativa audaz que supone un riesgo para algunas", detalló en declaraciones a EFE el director del museo, Damien Chantrenne.

Bajo el título 'Saint-Cloud en las nubes. Una aventura aeronática', la exposición trata este fenómeno al recorrer los primeros pasos del medio en Saint-Cloud, que vio despegar los primeros vuelos en globo sobre la capital francesa.

Si bien los primeros globos aerostáticos sobrevolaron el sur de Francia, de donde eran originarios sus inventores, el director apuntó que Saint-Cloud vio volar "los primeros globos de hidrógeno", lo cual convierte al municipio en "una de las cunas de la aviación francesa" y, con ello, del mundo.

"El vínculo entre Saint-Cloud y la aeronáutica es la colina sobre la que se encuentra esta ciudad, una colina que ofrece las mejores vistas panorámicas de París y desde la que despegan un gran número de globos aerostáticos en un inicio y, más adelante, aviones ligeros", explicó Chantrenne.

El talante pionero del municipio, en el que se asentó el Club Aéreo de Francia entre 1901 y 1929, se vio igualmente acompañado por el esfuerzo de las mujeres que fundaron 'La Stella' ('La Estrella') en 1909 para darse cabida en los cielos.

La asociación acogió a múltiples pilotas a lo largo de los años, pero no sobrevivió a la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que la obligó a suspender su actividad.

La muestra, que abre sus puertas este jueves y podrá visitarse hasta el 5 de julio, incluye una réplica del aeroplano 'Demoiselle', confeccionado por el aviador brasileño Alberto Santos Dumont en 1908 como precursor de los ultraligeros actuales.